Messina, fortissima scossa: compresa tra 4.8 e 5.3

Una forte scossa diè stata avvertita aalle 16:19. Secondo le prime stime dell’, la magnitudo è compresa tra. L’epicentro si trova nel mar Tirreno, nella zona delle, con una profondità stimata di

Il sisma è stato avvertito lungo tutta la costa tirrenica della Sicilia, fino a Palermo, e anche a Catania in diverse aree della Calabria. Nelle Eolie, soprattutto ad Alicudi e Filicudi, le persone sono uscite per strada. Al momento non sono stati segnalati danni alle centrali operative dei Vigili del fuoco.