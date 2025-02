MARANO. BENI CONFISCATI, L’AMMINISTRAZIONE RIPROPONE IL BANDO PER ASSEGNARE I LOCALI PARCO ANNABELLA: CI SONO DUE NOVITA’ E AVEVAMO RAGIONE NOI

175 Visite

L’ufficio Urbanistica del Comune di Marano ci riprova e pubblica nuovamente il bando per l’assegnazione dei locali confiscati alla famiglia Simeoli, da destinarsi ad attività commerciale, ubicati nel parco Annabella di via San Rocco, e nella Galleria Primavera di Corso Italia. Sono 7 le particelle catastali. In precedenza era già stata avviata una procedura finalizzata all’assegnazione ma nessuno vi partecipò. Ed ecco di nuovo l’avviso pubblico che scadrà il prossimo 28 febbraio alle ore 12.

Ma ci sono due novità meritevoli di attenzione da parte dei nostri lettori, perché nelle settimane scorse tanti sono stati gli articoli sulla procedura di assegnazione dei box confiscati alla criminalità di via Adda, che ha visto, seppur in via provvisoria, l’ottenimento di uno di questi da parte della moglie del consigliere comunale Nunzio Rusciano. In particolare all’Amministrazione si contestava:

l’assenza nel bando e nel modello di domanda della clausola che impedisse la partecipazione ai consiglieri comunali o ai loro parenti, seppur prevista nel regolamento sull’assegnazione dei beni confiscati approvato il 7 novembre dal consiglio, ma pubblicato solo il 18 dicembre dopo l’avvio della procedura avvenuta il 12 dicembre.

la protocollazione consecutiva nello stesso giorni di 7 domande;

la presentazione e conseguente assegnazione provvisoria di un box alla moglie di Rusciano;

la partecipazione alla procedura anche dello zio del Consigliere Rusciano per ottenere lo stesso box che non l’ottenne solo perchè aveva presentato un’offerta di 10 euro inferiore rispetto a quello della moglie dello stesso Rusciano.

Sappiamo bene poi il polverone e le polemiche innescate per la nostra denuncia, tra l’altro ritenuta utilissima dagli addetti ai lavori, poiché, pur effettuando le verifiche antimafia, non sarebbe scoperto (il nome di Rusciano non sarebbe stato collegato a quello di un consigliere, poiché Rusciano è un volto e un cognome per niente noto agli uffici dell’Ente), che tra gli assegnatari provvisori vi fosse la moglie di un consigliere comunale. Contro di noi si è scatenato il solito circo politico composto da finti oppositori, dal sigaro e dai suoi sodali che ci hanno scaricato addosso offese a non finire.

Ed ecco che ancora una volta vengono smentiti, sì perchè nel nuovo avviso pubblico per l’assegnazione dei beni confiscati del parco Annabella di via San Rocco e della Galleria Primavera di Corso Italia, l’Ufficio ha inserito la famosa clausola di esclusione per consiglieri e parenti di consiglieri, stesso dicasi nel modello di domanda. Proprio quello che noi ritenevamo non corretto alla fine è stato sanato. Altra novità è che anche un singolo soggetto potrà aggiudicarsi tutti i beni messi a bando, quindi non sarà necessaria la partecipazione di singoli soggetti ma anche di una sola società, ad esempio interessata a rilevare più locali da destinare ad attività commerciale.

Non si rischia a questo punto di favorire concentrazioni di potere da parte di grandi imprese e limitare la partecipazione di piccoli imprenditori?

Alleghiamo la parte del bando che prevede la clausola, altrimenti alcuni soggetti dell’opposizione potrebbero finanche sostenere che abbiamo alterato i contenuti attraverso l’intelligenza artificiale:













