I servizi segreti denunciano il procuratore Lo Voi. “Ha diffuso informazioni riservate”

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ha presentato un esposto contro Francesco Lo Voi, procuratore di Roma, per violazione dell’articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007, ossia perché “ la procura di Roma in qualità di destinataria delle informative riservate avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitarne l’indebita diffusione”. Il riferimento è all’informativa allegata agli atti dell’indagine contro i giornalisti del quotidiano Il Domani.













