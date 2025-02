Giugliano, quel nostro articolo di sei anni fa. Quando qualcuno bloccò l’operazione sfiducia contro Poziello

749 Visite

Era il settembre del 2019 quando, nel silenzio dei media giuglianesi, scrivemmo l’articolo che ora vi riproponiamo, anche alla luce delle recentissime operazioni della Dda e di Napoli nord nella terza città della Campania. Un articolo che all’epoca non passò inosservato, che contempla spunti di riflessione e domande ancora attuali. Fermo restando la presunzione di innocenza per tutti, vale la pena quanto meno ricostruire e approfondire un determinato periodo storico-politico.

Il testo.

A Giugliano (e non solo) è una sorta di segreto di Pulcinella. Tutti ne parlano, tutti raccontano qualche particolare. Gli unici a non farne cenno sono i giornali di “regime” della città. A non sapere nulla, almeno ufficialmente, nemmeno le forze dell’ordine locali e l’autorità giudiziaria.

I fatti sono, o meglio sarebbero i seguenti: circa un mese fa il sindaco in carica, Antonio Poziello, stava per essere sfiduciato. L’opposizione si era già accordata con un gruppo di dissidenti interni alla maggioranza. Appuntamento dal notaio, ma poi qualcosa non è andata per il verso giusto. Cosa? Pare che qualche manina esterna, molto influente e potente a Giugliano, abbia avuto il potere di bloccare tutto in extremis, salvando in tal modo Poziello.

A raccontare, sottovoce, ciò che sarebbe accaduto sarebbero stati proprio alcuni dei protagonisti della vicenda. Ma a Giugliano tutto tace: persino gli esponenti del Cinque Stelle hanno fatto “pippa” sull’argomento. Strano che nessuno abbia avuto o abbia voglia di approfondire.













