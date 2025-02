Scuola, in Italia primo summit mondiale sull’intelligenza artificiale

136 Visite

Il ministro Valditara ingrana la marcia più alta e mette il turbo alla rivoluzione “gentile” annunciata nel segno di un approccio che coniughi tradizione e innovazione, attenzione a un’estetica classico come all’innovazione tecnologica, declinando al messaggio socio-culturale strategie e opportunità dei nuovi strumenti a disposizione di docenti e studenti e al servizio della didattica. E così, annuncia un grande summit internazionale in Italia.

Promessa mantenuta dunque: l’annuncio del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara arriva dal palco di Next Gen Ai, in corso al MiCo di Milano, da dove il titolare del dicastero dell’Istruzione rilancia: «Organizziamo il primo grande summit mondiale sulla intelligenza artificiale, proprio qua in Italia. Vogliamo coinvolgere insegnanti, studenti di tutto il mondo e in particolare dei Paesi africani».

Scuola, Valditara: «In Italia ci sarà un grande summit internazionale sull’Ia»

L’obiettivo è far sì che «l’Italia sia protagonista di questa rivoluzione», dal momento che «crediamo in una cooperazione internazionale che possa essere di aiuto a chi ha bisogno del nostro supporto». Per fare un esempio, aggiunge il ministro, «al G7, il rappresentante dell’Unione Africana ci ha detto che in Africa mancano 17 milioni di insegnanti. Si tratta di un dato drammatico, e in questo senso l’Intelligenza artificiale può svolgere un ruolo fondamentale».

Il ministro: «Promessa mantenuta con i ragazzi»

Ed è quello che sta andando in scena al MiCo di Milano, dove studenti, docenti e aziende si stanno confrontando sulle potenzialità e le implicazioni dell’Intelligenza artificiale nell’ambito educativo. L’evento, che ha avuto inizio lo scorso venerdì 31 gennaio, è stato fortemente voluto dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ed è parte integrante dell’iniziativa “Scuola Futura”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews