MARANO, “SIAMO BRUTTI E CATTIVI” MA SULLE NOSTRE NOTIZIE I “FINTI” OPPOSITORI FANNO POLITICA: LA CONTIGUITÀ DI SOL.E.D.I.L AL CLAN MALLARDO L’ABBIAMO SCOPERTA E DENUNCIATA NOI

Ci verrebbe da dire, usando una metafora utilizzata da Antonio Conte in una conferenza stampa, “che gli altri sono più belli e pettinati di noi ma alla fine noi siamo una squadra con la “S” maiuscola”.

Parte dell’opposizione maranese ci fa la guerra, da sempre, poiché in stretta relazione con alcuni giornaletti di “sistema”. I suddetti, però, attingono a piene mani dalle nostre notizie ma, naturalmente, evitano accuratamente di citarci o elogiarci. Non facciamo parte del loro “sistema”, mentre qualche giornaletto – anche per ragioni familiari molto note agli addetti ai lavori – fa da continuo scendiletto.

Abbiamo dato, ieri sera, in anteprima, una notizia importantissima, ovvero che un’impresa destinataria di un appalto Pnrr nel Comune di Marano, per la riqualificazione di alloggi popolari, viene ritenuta – dagli inquirenti della Dda nell’inchiesta di Giugliano – quale società collegata al clan Mallardo. Si tratta del Consorzio Stabile Sol.e.d.i.l. Ed ecco che qualcuno chiede al Comune di revocare l’affidamento. E sul box confiscato assegnato provvisoriamente ai parenti del consigliere Nunzio Rusciano, che ha ammesso le sue responsabilità nell’accaduto, qualcuno preferisce non esprimersi subito, ma lo farà in consiglio comunale, poiché dovranno trovare “la scazzella” per giustificare una cosa ingiustificabile e al centro di una indagine dei carabinieri. Due pesi e due misure, come sempre.

Non c’è mai un briciolo di onestà intellettuale da parte di taluni personaggi che attingono, come il caso del famoso brindisi di qualche mese fa e di tanto altro, del nostro lavoro senza citarci. Eticamente, politicamente e professionalmente sono solo degli scorretti. Punto. Noi, in tanti anni di lavoro, non ci siamo mai appropriati di una notizia lanciata da un politico locale, mai senza citare qualcuno. Differenza di stile, di classe e professionalità.













