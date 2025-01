Proseguono le ricerche per trovare Marilena Perillo, 57enne di Scampia, scomparsa da due giorni

La comunità di Scampia, situata nella periferia nord di Napoli, è in grande apprensione per la scomparsa di Marilena Perillo, una residente di 57 anni di cui non si hanno più notizie dalla mattina del 29 gennaio. La famiglia, profondamente preoccupata per questa assenza, ha lanciato numerosi appelli attraverso i social media, che sono stati prontamente condivisi da altri cittadini, abitanti del quartiere e non solo.

Anche l’assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, si è unito a questi appelli attraverso i suoi profili social, fornendo dettagli utili all’identificazione della donna. Le richieste di aiuto per rintracciare Marilena Perillo sono state diffuse anche attraverso i gruppi dei volontari partenopei della Protezione Civile.

Dalle informazioni disponibili, e osservando la foto diffusa sui social, Marilena Perillo ha lunghi capelli neri e occhi castani, ed è alta 1 metro e 50 centimetri. Al momento della scomparsa, indossava un giubbotto nero e aveva con sé uno zainetto, come riferito dai familiari.