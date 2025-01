Pensava di avere l’influenza ma era incinta: l’incredibile vicenda

165 Visite

Convinta di aver contratto un virus influenzale e di soffrire di problemi al tratto gastro-intestinale, non aveva minimamente pensato all’eventualità di poter essere incinta, anche perché il suo ciclo mestruale era irregolare: l’incredibile storia arriva da Lucca, dove Valentina ha scoperto di essere mamma nel momento in cui ha dato alla luce la sua bambina.

La vicenda si è verificata ad Altopascio, in provincia di Lucca. Qui vivono Valentina Mecchi (42 anni) e il compagno Giacomo Paoli (43 anni), entrambi impegnati nella pizzeria “Fuori di Piazza” nel centro storico di Lucca come cameriera e pizzaiolo. Da mesi Valentina non si sentiva bene. Malesseri continui, nausee, episodi di vomito e dissenteria l’avevano portata a chiedere il consulto del medico, che le aveva diagnosticato un innocuo virus gastro-intestinale. Fra le possibili cause del gonfiore addominale si era anche pensato a un’intolleranza di tipo alimentare dovuto ai carboidrati. Le cose, però, non stavano così.

“ Consultando il medico, è stata ipotizzata una possibile allergia al glutine, visto che il sintomo si manifestava soprattutto dopo che Valentina aveva mangiato prodotti come pane e pasta. Decidiamo di farle, ma per vari motivi queste analisi vengono poi rimandate più volte, e quindi non emerge niente che ci insospettisca, neppure l’assenza di mestruazioni visto che Valentina ha sempre avuto un ciclo spesso irregolare “, ha raccontato il compagno della donna, come riportato da FanPage.

Con la convinzione di stare combattendo contro un virus influenzale piuttosto persistente, i mesi scorrono, e si arriva alla notte fra il 14 e il 15 gennaio, quando la vita di questa coppia è inevitabilmente cambiata. Valentina comincia a stare molto male, con forti dolori addominali, vomito e dissenteria. Dal momento che i disturbi non passano, Giacomo decide di recarsi in farmacia per prendere delle medicine, ma quando torna a casa trova ad aspettarlo una sorpresa.

“Sono andato in farmacia a Lucca verso le 6 perché Valentina non stava bene. Quando sono tornato con le medicine per l’influenza mi sono ritrovato in una situazione incredibile. Lei si alza e mi fa: ‘Devo partorire’. E io: ‘Dai Valentina prendi le medicine e mettiti a letto’. In pochi minuti era a gambe divaricate e vedevo una testina spuntare. Mi sono avvicinato e la bimba è uscita completamente. Il cordone ombelicale toccava quasi per terra. L’ho avvolta in un asciugamano per non farle prendere freddo. A quel punto ho chiamato il 118 “, ha spiegato l’uomo ai microfoni de Il Tirreno.













