Punti di vista. Scuola, il caso Castellammare. Izzo: “Accertare la verità, ma non fare di tutta un’erba un fascio”

Gentile Direttore, vorrei approfittare della sua libera testata giornalistica, per proporre alcune riflessioni su ciò che da qualche giorno sta avvenendo nella cronaca giornalistica della carta stampata e della televisione dopo i gravi fatti se accertati dell’istituto Comprensivo Catello di Castellammare di Stabia.

Non entro in merito alla vicenda, in quanto vi è in corso un’ indagine che è alle prime battute e che sicuramente le autorità giudiziarie sapranno giungere alla verità su essa.

I fatti se accertati sarebbero di una gravità assoluta e andranno sanzionati in modo esemplare perché si tratterebbe prima ancora di un grave reato, di un tradire il dettato etico deontologico che ogni insegnante dovrebbe avere nei confronti degli alunni e per rispetto dell’ istituzione scolastica che è un presidio di legalità.

Ma l’ immagine della scuola non deve essere quella che oggi ci riporta la cronaca, anche perché non bisogna dimenticare che le responsabilità sono personali e ogni operatore scolastico per le proprie competenze e responsabilità se ne assume le proprie.

La scuola su ogni territorio è l’ unico presidio di legalità, fucina di formazione e crescita dei futuri cittadini. Gli operatori che operano in essa dal Dirigente agli insegnanti, al personale scolastico tutto sono persone che svolgono il proprio lavoro con grande sensibilità e grande competenze, mal pagati e spesso derisi da una società appiattita solo sull’ apparire e poco sulla sostanza.

Quella sostanza che si chiama cultura, da dove parte l’ humus della democrazia, della legalità e del vivere civile.

Gli avvenimenti delittuosi se accertati non dovranno buttare ombre sull’ operato dell’ istituzione scolastica e dei suoi operatori, ogni delitto andrà punito con fermezza, salvaguardando però l’ immagine della scuola e dei suoi operatori che rimangono lo spartito della legalità e della vita democratica per antonomasia.

In queste ore delicate per la scuola voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti gli operatori che vi operano con grande professionalità e sensibilità, in una società poco attenta al panorama scolastico.

Prof Michele Izzo













