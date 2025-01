Vomero, nuova ondata di criminalità: furto con scasso alla filiale Compass

132 Visite

Il quartiere collinare è tornato nel mirino dei ladri. Stanotte, in via Cimarosa, a due passi dalla funicolare di Chiaia, ignoti malviventi hanno sfondato la vetrina della filiale Compass e portato via la cassaforte. Un colpo che riporta alla mente gli anni bui dei primi anni Duemila, quando episodi simili tenevano con il fiato sospeso i commercianti del Vomero.

“È un ritorno al passato che ci preoccupa molto”, commenta Enzo Perrotta, presidente del Centro Commerciale Vomero-Arenella. “Ci aspettiamo una risposta immediata e concreta da parte della Questura di Napoli. Abbiamo piena fiducia nel Questore Agricola che, in passato, riuscì a debellare questo tipo di reati. Ci auguriamo che, anche questa volta, le forze dell’ordine riescano a individuare e arrestare i responsabili”.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi del caso













