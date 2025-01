Scampia e Secondigliano verso una nuova era: a Palazzo Chigi il piano per la riqualificazione

69 Visite

Un passo decisivo verso la rinascita di due dei quartieri più complessi di Napoli. A Palazzo Chigi si è tenuto un vertice per definire le linee guida del piano di riqualificazione sociale di Scampia e Secondigliano.

Il governo, attraverso il commissario straordinario Fabio Ciciliano, ha affidato un ruolo centrale alla rigenerazione urbana di queste periferie, e i progetti presentati oggi ne sono una testimonianza concreta.

Tra gli interventi più attesi, spicca la riqualificazione del rione Berlingieri a Secondigliano, dove sono previsti lavori di ristrutturazione delle case popolari e la creazione di nuovi spazi verdi e attrezzature sportive. Anche lo smantellamento del campo rom di Cupa Perillo a Scampia è un punto cruciale del piano, che prevede la realizzazione di svincoli stradali e di aree verdi. Infine, è prevista la ristrutturazione della piscina di Secondigliano.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l’importanza di questi progetti per migliorare la qualità della vita dei residenti e restituire a queste zone un nuovo volto. “Questi interventi sono il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge istituzioni a tutti i livelli”, ha dichiarato Manfredi.

“Siamo di fronte a un’opportunità unica per trasformare Scampia e Secondigliano”, ha affermato il commissario Ciciliano. “Ma per riuscirci è fondamentale che tutti lavorino insieme, con determinazione e coerenza”.

Nei prossimi mesi, sarà costituito un tavolo tecnico per definire nel dettaglio le procedure e i tempi di realizzazione dei progetti. L’obiettivo è quello di avviare i lavori nel più breve tempo possibile, dando così il via a una nuova era per questi quartieri













