Lukaku: “Conte mi ha salvato la carriera. Con lui ho sempre dato il massimo”

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli arrivato quest’estate, si racconta in un’intervista esclusiva a Radio CRC. Il belga, senza mezzi termini, svela il legame speciale con Antonio Conte, l’allenatore che lo ha voluto fortemente al Napoli e che, a suo dire, gli ha “salvato la carriera”.

“Conte è un allenatore e una persona incredibile – afferma Lukaku – mi ha insegnato tantissimo, sia sul piano calcistico che su quello personale. È grazie a lui se sono diventato il giocatore che sono oggi”.

L’attaccante ricorda un aneddoto che ha segnato il loro rapporto: “Quando sono arrivato all’Inter, Conte mi mise quasi fuori rosa per una leggerezza commessa durante un allenamento. Fu un momento difficile, ma servì a farmi capire l’importanza di ogni dettaglio. Da allora il nostro rapporto è diventato ancora più forte”.

Ma Lukaku non si concentra solo sul passato. Con la sfida contro l’Atalanta all’orizzonte, il belga è già proiettato al futuro: “Sarà una partita molto difficile – spiega – l’Atalanta è una squadra forte, con un allenatore esperto come Gasperini. Noi dovremo essere pronti a tutto, sia dal punto di vista fisico che mentale”.

L’ex attaccante dell’Inter sottolinea l’importanza del gruppo nel Napoli: “Siamo una squadra unita, che lotta sempre per i propri obiettivi. Ognuno di noi dà il massimo per la squadra. Io cerco di essere un esempio per i più giovani e di creare un buon clima nello spogliatoio”.

Lukaku si è subito integrato nel gruppo e sembra aver trovato la sua dimensione nel Napoli. “Sono molto felice di essere qui – conclude Lukaku – il Napoli è un club ambizioso, con dei tifosi fantastici. Sono sicuro che toglieremo molte soddisfazioni ai nostri tifosi”.

