Marano, le chiacchiere (del Comune) stanno ancora a zero. Via Vallesana ancora chiusa e loculi non ancora consegnati

Oggi, domani, il mese prossimo, marzo, settembre, dicembre. Le chiacchiere, come sempre, stanno a zero. Via Vallesana e loculi cimiteriali, siamo ancora in attesa dopo un mare di annunci da parte di colui che disse, appena pochi giorni fa, “è solo un po’ di vento”.

La strada, nonostante l’avvenuto accordo con i privati, non è stata ancora riaperta né si sa qualcosa sui lavori da eseguire; per i nuovi loculi continui rinvii e nessuno, inoltre, che spieghi ai cittadini che, dopo l’eventuale consegna, ci sarà ancora da attendere per la stipula di migliaia di contratti. Un’odissea infinita, insomma.













