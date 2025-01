Auto esplosa in tangenziale, la relazione del perito: “Fuga termica, l’auto divenne un altoforno”

471 Visite

La Volkswagen Polo che esplose sulla Tangenziale di Napoli il 23 giugno di due anni fa si era trasformata in un altoforno in una manciata di secondi: i gas, fuoriusciti dalle batterie al litio dell’auto a causa del surriscaldamento, raggiunsero in meno di cinque minuti i 1.000 gradi Celsius ustionando gravemente sia il conducente, la ricercatrice del Cnr Maria Vittoria Prati (66 anni), sia il passeggero, lo studente di ingegneria Fulvio Filace (25 anni). Entrambi morti pochi giorni dopo il ricovero in ospedale. È questa la conclusione a cui è giunto il consulente della Procura partenopea (fascicolo affidato al pm Manuela Persico) nell’ambito dell’indagine per omicidio colposo, in cui risultano coinvolte sei persone, che in primavera arriverà al giro di boa dell’udienza preliminare.

Il progetto scientifico, affidato all’università di Salerno e finanziato dall’Ue, prevedeva la trasformazione di una classica utilitaria in una vettura ibrida proprio grazie all’installazione dei sistemi di alimentazione green che hanno poi provocato la tragedia. Scrive l’ingegner Giuseppe Terzaghi nella sua relazione: «È scoppiata la batteria al litio utilizzata per la trazione del veicolo in modalità elettrica» e questa «ha incendiato a cascata tutti gli altri elementi». «Le batterie al litio purtroppo sono suscettibili al fenomeno del cosiddetto “scoppio”, più propriamente definito scientificamente come “Thermal runaway”: traducibile in italiano come “fuga termica”», è riportato nel documento.

Fonte Libero













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews