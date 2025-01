Tassisti napoletani chiedono tavoli tecnici per migliorare viabilità e sicurezza

58 Visite

I tassisti napoletani lanciano l’allarme sulla situazione della viabilità cittadina e chiedono interventi urgenti. In una nota congiunta, l’Associazione Tassisti di Base, Confail/Taxi Napoli e diverse associazioni dei consumatori e del settore sanitario hanno richiesto all’assessore alla Polizia Municipale, Antonio De Iesu, al comandante della Polizia Locale, generale Ciro Esposito, e al dirigente del trasporto pubblico locale, Dario Gentile, l’istituzione di tavoli tecnici dedicati.

Le criticità emerse durante un vertice in Prefettura lo scorso 23 dicembre hanno evidenziato le difficoltà che i tassisti, ma anche i cittadini e le forze dell’ordine, incontrano quotidianamente nel gestire la mobilità in città. Problemi di viabilità, infatti, non solo impattano negativamente sulla qualità del servizio offerto dai taxi, ma mettono a rischio la tempestività degli interventi di emergenza.

“È necessario trovare soluzioni concrete per migliorare la situazione – si legge nella nota –. I tavoli tecnici rappresentano uno strumento fondamentale per affrontare le criticità emerse e individuare misure efficaci per garantire una maggiore sicurezza e fluidità del traffico”.

Tra le problematiche segnalate dai tassisti, vi sono le difficoltà legate alla gestione delle zone a traffico limitato, la carenza di stalli e la congestione delle strade. Tutte questioni che, secondo le associazioni, necessitano di un’attenzione particolare da parte delle istituzioni.

La richiesta dei tassisti si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazione per la viabilità a Napoli. Negli ultimi mesi, infatti, si sono moltiplicate le segnalazioni di disagi da parte dei cittadini, che lamentano un aumento del traffico e una diminuzione della sicurezza stradale.

L’amministrazione comunale è chiamata ora a rispondere a questa sollecitazione e ad avviare un confronto serio e costruttivo con le parti sociali coinvolte. La sfida è quella di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze della mobilità privata e quelle del trasporto pubblico, garantendo al tempo stesso la sicurezza di tutti i cittadini













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews