Rapina all’ufficio postale da 52.000 euro, ai domiciliari l’esperto giuglianese delle rapine

Pugliese Salvatore, di Giugliano in Campania, era stato arrestato e portato in carcere per una rapina da 52 mila euro all’ufficio postale di Riardo, nel casertano. Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di santa Maria Capua Vetere, accogliendo la richiesta dell’avvocato luigi Poziello del foro di Napoli nord, gli ha concesso i domiciliari presso la sua abitazione di Calvizzano.

Il fatto

Il 13 dicembre 2021, i tre soggetti, pistole in pugno e volto travisato, facevano irruzione nell’ufficio postale di Riardo, minacciando clienti e dipendenti presenti in quel momento. Sotto la minaccia delle pistole, i tre costrinsero la direttrice a consegnarli il denaro presente in quel momento nell’ufficio postale, compresi i soldi custoditi negli sportelli automatici: il bottino fu di 52mila euro. Dopo aver chiuso tutti i presenti nella sala d’attesa, i tre riuscirono a fuggire, facendo perdere le proprie tracce.

Pugliese Salvatore è stato assolto a formula piena dal Tribunale di Napoli Nord dalle rapine al Deco ed all’Eurospin, mentre Granata non era nemmeno indagato. Granata e Pugliese sono stati assolti dal tribunale di santa Maria Capua Vetere per la rapina all’ufficio postale di Capodrise

Il colpo e i precedenti

I tre nei giorni precedenti il colpo effettuano sopralluoghi nella zona. Poi, con l’utilizzo di auto rubate per lo scopo, si recano all’ufficio postale all’orario di apertura, riuscendo ad introdursi con il responsabile o qualche dipendente. A Riardo la direttrice viene minacciata con una pistola e costretta a dare loro i soldi presenti in cassa: 52mila euro. Una volta messa a segno la rapina la banda si dilegua a bordo delle auto, lasciate nelle immediate vicinanze.

I carabinieri hanno visionato filmati, incrociato tabulati telefonici, svolto intercettazioni ed ascoltato testimoni. Un’indagine durata più di due anni e che ha consentito di individuare nei tre arrestati i responsabili del colpo. Per due di loro si sono aperte le porte del carcere, un terzo è stato ristretto ai domiciliar













