Tumore al colon-retto, gli effetti di un bicchiere di latte al giorno: ecco lo studio che cambia il quadro

Un gesto semplice, un abitudine delle più comuni quale è bere un bicchiere di latte potrebbe rivelarsi un’arma preziosa nella prevenzione del cancro intestinale, uno dei tumori più comuni al mondo. Questo è quanto sostiene il più grande studio mai condotto nel Regno Unito sul rapporto tra alimentazione e tumore al colon-retto, con risultati pubblicati su Nature Communications e ripresi dal Guardian.

La ricerca ha messo in evidenza come l’assunzione quotidiana di 300 mg di calcio, la quantità contenuta in un grande bicchiere di latte, sarebbe associata a una riduzione del rischio di sviluppare il cancro intestinale del 17 per cento. Non solo latte vaccino, però: anche altre fonti di calcio, come il latte di soia arricchito, hanno mostrato effetti protettivi.

Lo studio ha preso in esame i dati di oltre 540mila donne donne, analizzando il collegamento tra 97 alimenti e nutrienti e il rischio di sviluppare questa patologia. Con un follow-up medio di quasi 17 anni, i ricercatori hanno scoperto che gli alimenti ricchi di calcio possono contribuire significativamente alla riduzione del rischio di tumore intestinale.

In contrasto, alcune abitudini alimentari sembrano aumentare il rischio: l’assunzione di 20 grammi di alcol al giorno, l’equivalente di un grande bicchiere di vino, è stata associata a un aumento del rischio del 15%, mentre 30 grammi di carne rossa e lavorata al giorno sono stati collegati a un incremento dell’8 per cento.

Sebbene lo studio si sia concentrato principalmente su donne in postmenopausa, i ricercatori ritengono che i benefici del calcio possano riguardare anche uomini e persone più giovani. In base ai primi promettenti risultati, i ricercatori hanno spiegato di voler approfondire il lavoro con ulteriori approfondimenti: nel dettaglio, verrà studiato più a fondo l’effetto di specifici componenti del latte, nella speranza di sviluppare strategie mirate contro il cancro intestinale, in ottica di prevenzione.













