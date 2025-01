Piscina del Collana, Nappi (Lega): ennesima inaugurazione farsa in perfetto stile De Luca

146 Visite

“Continua la lunga serie di inaugurazioni farsa, prodotto tipico dell’amministrazione De Luca. Agli ospedali mai aperti, agli edifici pubblici mai divenuti operativi, ai treni mai entrati in servizio, ora si aggiunge anche la piscina dello stadio Collana, di cui non è dato sapere quando sarà effettivamente riaperta all’utenza. Già oggetto di un infinito contenzioso, insieme all’intero impianto del Vomero, frutto dell’incapacità organizzativa della Giunta regionale, e sui cui costi nessuno ha sinora indagato approfonditamente, la storica struttura – dopo la parata di oggi, come sempre pagata dai cittadini – tornerà mestamente ad essere soltanto l’ennesimo monumento della logica per niente onesta di chi governa la Campania… per fortuna, ancora per poco. Per ciò che riguarda la piscina, dove sono i collaudi, dove sono le necessarie autorizzazioni per l’accesso al pubblico, a che punto è l’iter per l’assegnazione a chi dovrà gestirlo? E ancora, a che punto sono i lavori di ristrutturazione dell’intero complesso sportivo? Spiace per il presidente del Coni coinvolto – senz’altro inconsapevolmente – in questa non-inaugurazione. Si dovrà infatti attendere il nuovo governo regionale, a guida centrodestra, per restituire realmente alla cittadinanza e a chi pratica sport, una struttura che ha fatto la storia, sociale e agonistica, di Napoli”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













