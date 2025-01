AUTONOMIA DIFFERENZIATA, IL 15 GENNAIO PRESENTAZIONE A NAPOLI DEL LIBRO STEFANO FASSINA

49 Visite

Domani 15 gennaio 2025 alle ore 10,3, organizzato dalle associazioni “Polo Sud” e “Coordinamento per la democrazia costituzionale”, sarà presentato a Napoli, il 15 gennaio prossimo alle ore 10,30, presso la sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli, il libro dell’on. Stefano Fassina “Perché l’autonomia differenziata fa male anche al Nord”. Oltre all’autore , moderati dal giornalista de “Il Mattino” Marco Esposito e dopo il saluto del sindaco Gaetano Manfredi, interverranno Amedeo Laboccetta, Eugenio Mazzarella, Lina Lucci, Pier Luigi Bersani, Mario Landolfi, Antonio Bassolino, Massimo Villone e Domenico Nania.

“Questo evento – ha spiegato il presidente di Polo Sud Laboccetta – si inserisce in più vasto ambito di iniziative finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema fortemente divisivo qual è, appunto, l’autonomia differenziata. In tal senso, la presentazione nella Capitale del Sud di un libro che ha per destinatario diretto i territori e gli attori sociali del Nord, serve a testimoniare la necessità di dare respiro autenticamente nazionale ad una battaglia contro una legge, figlia dell’ancor più sciagurata riforma del Titolo V, profondamente ingiusta e terribilmente pericolosa per l’Italia intera”.













