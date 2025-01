“Dammi più sigarette”: agente aggredito in carcere minorile

165 Visite

Un detenuto minorenne di origine magrebina ha aggredito un agente di polizia penitenziaria all’interno del carcere minorile di Airola, nel Beneventano. La violenta reazione del giovane è scaturita dalla richiesta di un numero maggiore di sigarette rispetto a quanto consentito dal regolamento.

Il poliziotto, colpito con un pugno al volto e minacciato, ha riportato ferite giudicate guaribili in cinque giorni. L’episodio ha acceso i riflettori sulle criticità presenti negli istituti penitenziari minorili, in particolare in Campania.

I sindacati di polizia penitenziaria USPP, Sinappe e Uil.p.p P.A. denunciano una situazione sempre più tesa, caratterizzata da un “mix esplosivo” tra detenuti locali ed extracomunitari provenienti dal Nord Italia. Questi ultimi, secondo i sindacati, sarebbero più difficili da gestire e più propensi a comportamenti violenti.

“La solidarietà va al collega aggredito, ma è necessario intervenire con urgenza per garantire la sicurezza del personale”, affermano i sindacati, che chiedono il trasferimento del detenuto in un altro istituto. “La situazione nelle carceri minorili campane è fuori controllo e rischia di degenerare ulteriormente.”













