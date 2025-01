Colosimo a Napoli: “Sosterremo la struttura di don Merola, un modello da replicare”

182 Visite

La presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, ha assicurato il sostegno dello Stato alla fondazione “A voce de creature” di don Luigi Merola. Durante una visita alla struttura napoletana, la parlamentare ha sottolineato l’importanza di tutelare un progetto che ha dimostrato di essere un modello efficace nella lotta alla criminalità minorile.

“Non possiamo permettere che un’esperienza così positiva venga interrotta”, ha dichiarato Colosimo. “La legge deve essere adeguata per consentire a realtà come questa di continuare a operare nei beni confiscati alla camorra, trasformandoli in luoghi di riscatto e speranza per i giovani”.

La parlamentare ha inoltre evidenziato l’importanza di offrire ai ragazzi alternative alla strada, attraverso attività educative e formative. “Don Merola ci ha mostrato come si possa costruire un futuro migliore per i nostri giovani, offrendo loro un’opportunità di crescita e di riscatto”, ha aggiunto Colosimo.

La visita della presidente dell’Antimafia è stata l’occasione per ribadire l’impegno dello Stato nella lotta alle mafie e nel sostegno alle comunità colpite dalla criminalità organizzata. “Le periferie hanno bisogno di attenzioni e di investimenti”, ha sottolineato Colosimo, “e noi siamo pronti a fare la nostra parte”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews