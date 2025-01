Il Napoli pensa al dopo Kvara: Garnacho troppo caro, spunta l’idea Adeyemi

182 Visite

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia sembra sempre più lontano da Napoli. Trovato l’accordo col giocatore si dovrebbe chiudere già in giornata ad una cifra vicino gli 80 milioni di euro.

Il ds azzurro Manna pensa già al sostituto del georgiano da inserire nel cuore dell’attacco partenopeo.

La prima scelta era stata Alejandro Garnacho del Manchester United, ma l’elevatissima richiesta economica dei Red Devils (80 milioni di euro) ha costretto il Napoli a rivedere i propri piani (offerti poco meno di 40 milioni di euro)

La nuova pista porta in Germania. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club presieduto da Aurelio De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su Karim Adeyemi, giovane talento del Borussia Dortmund. L’attaccante tedesco, noto per la sua velocità e dribbling, rappresenterebbe un profilo ideale per le esigenze di Antonio Conte.

Il Borussia Dortmund, da parte sua, sembrerebbe disposto a cedere il giocatore per una cifra intorno ai 40 milioni di euro…La situazione resta da monitorare













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews