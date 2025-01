Tragedia a Latina: 29enne azzannata a morte da un branco di cani. Mistero sulla notte fatale

245 Visite

Una tragedia sconvolge la città di Latina. Patricia Masithela, una 29enne di origine sudafricana, è stata brutalmente uccisa da un branco di cani all’interno di una villetta alla periferia del capoluogo. La giovane donna, madre di un bambino di 5 anni e con il sogno nel cassetto di diventare una cantante, si trovava nella casa di un amico quando è stata assalita dagli animali nella notte tra domenica e lunedì.

Intorno alla morte di Patricia si addensano numerosi interrogativi. Perché la giovane si trovava a quell’ora in una villetta descritta come fatiscente e disabitata? E soprattutto, cosa l’ha spinta a entrare in una casa dove, pochi giorni prima, gli stessi cani avevano già attaccato una donna?

Gli inquirenti stanno indagando a fondo su questa vicenda dai contorni inquietanti. I quattro cani, due dei quali con il microchip, erano in condizioni di evidente malnutrizione e presentavano segni di malattia. Gli animali, inferociti, avevano già dimostrato la loro pericolosità aggredendo la fidanzata del proprietario della villetta e ferendo lo stesso uomo.

Emergono nuovi dettagli sulla relazione tra Patricia e il proprietario della casa. Sembra che i due avessero avuto in passato una relazione sentimentale. Questo elemento potrebbe fornire nuovi indizi per ricostruire le dinamiche della tragica notte













