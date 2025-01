Politica italiana, gli ultimi sondaggi: gradimento leader e partiti. Ecco chi compie il grande balzo

268 Visite

Il sondaggio Youtrend, realizzato oggi 13 gennaio per SkyTg24, segna una balzo clamoroso di 5 punti per il gradimento del premier Giorgia Meloni. In un mese -dal 9 dicembre- la rilevazione segna un’esplosione di consensi estremamente significativa: il presidente del Consiglio passa dal 34 per cento al 39 per cento attuale di fiducia che gli italiani le assegnano. Segnaliamo il dato concomitante del non gradimento per la leader del Pd Elly Schlein sia pure dell’1 per cento rispetto a un mese fa. La distanza con Giorgia Meloni è abissale: la segretaria dem si trova al 25 per cento del consenso degli italiani. dopo il vicepremier Tajani, sondato al 29 per cento, anche lui in crescita rispetto alla supermedia di un mese fa.

Anche il vicepremier Matteo Salvini segna un punto percentuale in più, attestandosi al 20%. Il sondaggio Youtrend è molto interessante poiché segnala la salute accresciuta del governo in tutte le sue componenti; mentre evidenzia come i due azionisti principali dell’opposione all’esecutivo non godano di altrettanta salute, tutt’altro: infatti anche Giuseppe Conte è appaiato con la Schlein al 25%, segnando un segno meno di un punto percentuale in un mese. Solo pochi giorni fa in un’intervista su Repubblica la segretaria dem aveve espresso le ultime parole famose: “Meloni e il governo hanno perso la spinta”. Era una battuta? Ora lo possiamo dire: sì.

Molti bassi nel gradimento sono Carlo Calenda e Matteo Renzi, rispettivamente al 17 e all’11 per cento. Entrambi i leader di Azione e di Italia Viva sono dati, però in crescita, il che non agevola, semmai complica, la costruzione di una coalizione di opposizione: con l’ex rottamatore sempre ondivago, critico assoluto dei M5S su temi fondamentali come giustizia e politica estera. Lo stesso si può dire di Carlo Calenda, non amico di nessuno, si può dire, neanche con l’ex sodale Renzi che non l’ha invitato neanche al cinquantesimo compleanno. Dunque, attualmente il campo largo è un fantasma con due “centrini”: quelli che sabato e domenica prossimi vedranno riuniti in due location separate – a Orvieto e a Milano- le due anime centriste del Pd incapaci di creare persino un evento unitario…E’ tutto dallo sconquasso campo largo.

Fratelli d’Italia guadagna consensi: l’esecutivo cresce di 9 punti

Venendo ai singoli partiti osserviamo che secondo Youtrend FdI, il partito che guida la coalizione di governo è al 28,3%; esattamente cinque punti in più del Pd, che invece si attesta al 23,3%. Rispetto all’ultimo sondaggio del 9 dicembre il partito di Giorgia Meloni ha guadagnato lo 0,8%; mentre quello di Elly Schlein ha perso lo 0,9%. Più indietro il Movimento 5 Stelle, sostanzialmente stabile all’11,5%, mentre rispetto a un mese fa Forza Italia è cresciuta di un punto e mezzo: toccando il 9,3% e risuperando la Lega, che è fotografata all’8,2%. Avs segue al 6,3%, mentre tutte le altre forze politiche sono al di sotto del 3%. Tirando le somme, per quanto concerne l’esecutivo in un mese le valutazioni positive crescono di 9 punti; quelle negative scendono di 10 punti. Il che segna una promozione dell’azione di governo: in un mese è stata approvata la manovra; l’Istat ha confermato i dati positivi sul lavoro; Politico ha incoronato la premier persona più potente. E il governo ha fatto il massimo per riportare a casa Cecilia Sala. Si mettano il cuore in pace: abbiamo un premier molto capace.













