Marano, allerta meteo e chiusura scuole. Il Sindaco Morra fa arrabbiare tanti cittadini: “Non ci sono le condizioni per interrompere le attività didattiche”

“Ieri non c’erano le condizioni per diramare un’ordinanza di chiusura delle scuole e lo stesso vale per la giornata di domani. E’ questa la sintesi della diretta Facebook pubblicata dal Sindaco di Marano Matteo, pochi minuti fa, con la quale ha voluto fare chiarezza a seguito di numerose sollecitazioni giunte da parte di studenti, insegnanti e genitori.

Non è mancata anche una strigliata, da parte del sindaco, a coloro che ritiene “abbiano richiesto l’ordinanza per evitare di recarsi al lavoro o seguire le lezioni”. Per Morra le folate di vento non erano abbastanza forti da giusitificare un provvedimento di chiusura così forte.

Non sono mancati gli attacchi e le critiche, alcune anche dure, nei confronti del sindaco. Ne riportiamo alcuni:

Ha detto una marea di sciocchezze… Sindaco allerta gialla, arancione e rossa riguardano le piogge. L’allerta vento è altra cosa ed è comunque stata emanata dalla protezione civile fino alle ore 18 di domani, martedì 14. Questo solo per precisione. Grazie. Poco vento?! Ma dove vive?? E soprattutto limitare gli spostamenti.. come se si devono accompagnare i bambini a scuola e le ricordo che molti vanno con i trasporti, aspettando poi l’apertura dei cancelli, al freddo al vento e soprattutto in aree degradate con la presenza di alberi.. e un’allerta della protezione civile..voi sindaci dovreste tutelare la popolazione.. non metterla al rischio. Non c’è istruzione senza la salute. Ma è un video ironico? Senza parole…. Torno a ripete ognuno agisce con la propria coscienza….io nn l’ho mandata oggi e se continua così neanche domani… quindi allerta o no non mi cambia nulla (e lavoro)….ma nn mi venite a dire che c’è poco vento … Caro Sindaco ci scusi se l’abbiamo stressato con i nostri messaggi. Eravamo solo preoccupati per i nostri figli. Ovviamente lei prevede il futuro e sapeva già che non sarebbe accaduto niente, si chiama Allerta proprio perché la NATURA è imprevedibile e l’uomo non può fare nulla contro le calamità naturali.













