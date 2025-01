267 Visite

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, svela gli ultimi aggiornamenti in merito al futuro di Khvicha Kvaratskhelia: “Khvicha Kvaratskhelia è a un passo dal trasferimento al PSG per 75 milioni di euro. Contratto fino al 2029. Per quanto riguarda l’ingaggio, 9 milioni di euro all’anno + 2milioni come bonus, con l’opzione per il 2030”













