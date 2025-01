Gli antagonisti assaltano anche una caserma dei carabinieri. “Violenze fuori controllo”

174 Visite

n attentato incendiario ha danneggiato la notte scorsa il portone della caserma della compagnia dei carabinieri di Borgo San Lorenzo (Firenze), competente sul Mugello.

Ci sono stati danni materiali, non alle persone. Indagini in corso per trovare gli autori. Secondo ricostruzioni è stato lanciato un solo ordigno idoneo, però, a sviluppare la fiamma necessaria per bruciare il portone che ha avuto ingenti danni.

L’allarme è scattato subito, sul posto sono accorsi i pompieri. La caserma è in pieno abitato. Al vaglio le immagini delle telecamere disponibili sui probabili tragitti di arrivo e di fuga di chi ha attuato l’attentato.

I carabinieri, oltre al rintraccio degli autori materiali dell’attentato incendiario all’ingresso della caserma di via Gramsci, stanno monitorando se ci sono rivendicazioni al riguardo. Il fuoco ha completamente danneggiato il portone e, in parte, l’intonaco della facciata dell’edificio. I pompieri hanno spento il rogo prima che le fiamme si propagassero oltre.

L’attentato c’è stato verso le 4.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews