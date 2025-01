TERZO MANDATO, MISTER LANCIAFIAMME E’ ALL’ANGOLO MA TIENE IN PUGNO I SUOI FEDELISSIMI. ECCO GLI SVILUPPI E I POSSIBILI GIOCHI INTRECCIATI SUL COMUNE DI NAPOLI

380 Visite

“Se hai un presidente di Regione che sta finendo il terzo mandato, se il Piemonte approva una legge e nessuno dice niente, se le Marche approvano una legge e nessuno dice niente, come mai vi svegliate solo in relazione alla legge delle Campania e a De Luca? Non abbiate paura, aprite il cuore alla speranza, non abbiate paura”, ha aggiunto il governatore della Campania. Queste le parole pronunciate ieri da mister “lanciafiamme”, anche all’indirizzo di Meloni e del governo. Niente dimissioni, insomma: se l’avesse fatto, tutti lo avrebbero abbandonato, consiglieri in primis, per saltare su un altro carro. Se non hai potere, non conti.

Il punto, però, è che anche Elly Schlein e il Pd nazionale osteggiano la ricandidatura di De Luca, tanto che il governatore ha minacciato il suo stesso partito affermando di essere pronto a correre “in solitaria”, circostanza che condannerebbe i dem a sconfitta quasi sicura. E un altro punto è che alla conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di oggi, venerdì 10 dicembre, erano presenti tutti i consiglieri regionali Pd, nessuno escluso.

Direte voi: scontato, se si tratta della conferenza stampa del governatore che li rappresenta. Certo, scontato. Ma quel filotto di presenze ha anche un elevato valore simbolico: si tratta di una sorta di ammutinamento contro Elly Schlein, tutto il Pd campano contro la segretaria. Come detto erano tutti, tutti presenti, i consiglieri regionali dem. A partire dal capogruppo Mario Casillo (che alle ultime elezioni prese oltre 41mila voti), per continuare con Carmela Fiola, Massimiliano Manfredi, fratello del sindaco di Napoli, Erasmo Mortaruolo, Gennaro Oliviero (presidente del Consiglio regionale), Maurizio Petracca, Francesco Picarone, Loredana Raia. Il messaggio alla segretaria, ammesso che ve ne fosse bisogno, è arrivato forte e chiaro: in Campania, il Pd, sta tutto con Vincenzo De Luca.

Cosa accadrà? Probabile che il Pd metta in campo Manfredi, sindaco di Napoli, contro Piantedosi o Cirielli. Per Napoli correrebbero uno tra Francesco Borrelli e il pentastellato Fico, ritenuto non vincente in una eventuale corsa per palazzo Santa Lucia.













