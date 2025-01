MARANO, MODIFICHE AL REGOLAMENTO BENI CONFISCATI, LE ASSOCIAZIONI: “TROPPO SBILANCIATO SUGLI ENTI ISTITUZIONALI E NON SUL TERZO SETTORE”

479 Visite

Il Consiglio Comunale di Marano ha varato le modifiche al regolamento sulla destinazione e utilizzo dei beni confiscati. Ne parliamo solo adesso perchè, purtroppo come evidenziamo e segnaliamo da tempo, l’albo pretorio online non viene aggiornato tempestivamente e quindi i provvedimenti amministrativi vengono diffusi con un notevole sfasamento temporale. Ma veniamo al dunque.

Le modifiche introdotte all’ormai ex regolamento, che era stato approvato dai Commissari, su proposta del sindaco Morra, hanno un’accezione ampliativa ma sembrerebbero sbilanciate troppo a favore di enti pubblici. Ovvero pare che l’Amministrazione Comunale voglia cedere ad altre autorità dello Stato i beni confiscati (Regione, Provincia, Asl, Enti vari, ecc…), così come avvenuto per la sede ex Sime Costruzioni, destinata all’Ente Idrico Campano. Scelte legittime, sia chiaro, ma poco propense a coinvolgere il terzo settore. Negli ultimi anni è pur vero che molte associazioni, di cui una in cui figurava anche un attuale consigliere comunale (lui si definisce stakeholders, ndr), hanno beneficiato di beni confiscati senza che su questi ultimi si facesse alcunché. Anzi l’assegnazione più che produrre benefici ha solamente danneggiato ancor di più i beni, lasciati all’incuria e al degrado. Ma adesso non bisogna fare il contrario, ovvero limitare le associazioni, molte delle quali spinte da buonissimi propositi.

Morra ha proposto, chissà perché lui e non il consigliere delegato Di Luccio, di inserire un articolo nel regolamento che impedisce l’assegnazione dei beni confiscati a quegli organismi e/o nuclei familiari in cui figurano amministratori, dipendenti comunali, o loro affini entro il terzo grado che vi svolgano funzioni direttive, ovvero che abbiano svolto nel biennio precedente, né quegli organismi i cui soci versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione prevista per legge (quali?).

Altra modifica all’art. 9, comma 9 riguarda la possibilità di assegnare direttamente beni confiscati qualora l’avviso di selezione pubblica andasse deserto e vi fosse un’associazione e/o ente pubblico che ne faccia richiesta. Un’aggiunta molto controversa e poco chiara.

Diverse le associazioni del territorio che ci hanno scritto in queste ore. In particolare “Autismo Sociale” di Sabatino De Blasio: “Sono stato contattato da una consigliera di minoranza, che mi ha rassicurato sulla possibilità, per le associazioni, di ottenere beni confiscati, nonostante le modifiche regolamentari, che a sua detta sarebbero ampliative e non restrittive. Noi siamo in attesa da anni e anni. Continuiamo a non spiegarci come sia possibile che tanti beni confiscati siano abbandonati piuttosto che concessi a chi ne ha realmente bisogno. Con il vecchio regolamento si preferiva, in primis, assegnare bene agli organismi e associazioni del terzo settore, il nuovo regolamento sembra essere più sbilanciato sugli enti pubblici”.













