Venezuela, la repressione di Maduro. Arresti di massa e confini chiusi con la Colombia

53 Visite

«Le notizie che arrivano dal Venezuela rappresentano un altro inaccettabile atto della repressione del regime di Maduro, di cui non riconosciamo la proclamata vittoria elettorale. Intendiamo continuare a lavorare per una transizione democratica e pacifica. Le legittime aspirazioni di libertà e democrazia del popolo venezuelano devono finalmente trovare realizzazione». Così Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha ribadito la ferma condanna del dispotismo di Nicolás Maduro, che oggi ha prestato giuramento per il suo terzo mandato presidenziale. Sullo sfondo di una crisi politica ed economica che attanaglia il Paese, le cancellerie occidentali esprimono indignazione, mentre gli Stati Uniti intensificano la pressione, portando a 25 milioni di dollari la taglia per informazioni utili alla cattura del presidente venezuelano, ricercato per reati legati alla droga. Intanto, Maria Corina Machado, simbolo di un’opposizione perseguitata, sfida apertamente il regime, incarnando la determinazione di chi lotta per una democrazia soffocata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews