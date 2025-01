Marano, Socrate-Mallardo: l’incontro sul disagio giovanile

102 Visite

Ieri all’ I.C. Socrate-Mallardo, in collaborazione con A. N. F. I (associazione nazionale familiaristi italiani distretto di Napoli), si è tenuto un incontro incontro sulla tematica bollente del disagio giovanile.

L’ evento, partendo dalla proiezione guidata di stralci della fiction ” Mare Fuori” che tanto ha affascinato i ragazzi ma che spesso lasciati soli nella sua visione, porta i giovani a decodificare male e/o distorti i messaggi della fiction.

All’evento hanno partecipato autorità civili, militari e religiosi che hanno cercato con i loro interventi di far cogliere ai ragazzi i messaggi più intrinseci e accompagnare i ragazzi verso la legalità attraverso la “rivisitazione” di contenuti e personaggi che li hanno affascinati con un confronto amorevole e tosto con chi è in trincea per cercare di combattere il disagio minorile.

Molto apprezzato è stato l’ intervento dell’ avv. Daniela Giordano che con parole semplici ma pregnanti ha accarezzato le coscienze dei ragazzi spronandoli a non aver paura nella ricerca della via della legalità e a seguire i consigli del ” comandante” ( prendendo in prestito la figura de comandante della fiction) che cerca sempre di dare un alternativa ai giovani reclusi per una nuova vita.

Altro momento esaltante si è vissuto con l’ intervento della Preside Prof.ssa Teresa Formichella, che ha invitato i ragazzi a dare una svolta alle proprie giovani vite con un atteggiamento sempre all’ impronta della legalità e del rispetto per sé stessi e per gli altri.

Sono seguite le domande degli alunni agli intervenuti sul tema devianza minorile, che hanno messo in evidenzia l’ eccellente grado di maturità sul tema, frutto della guida di grande professionalità da parte degli insegnanti. Una giornata d didattica socio- educativa da parte della Socrate- Mallardo come ci ha abituati.

