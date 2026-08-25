Caro scuola, stangata per i genitori: fino a 1.300 euro a studente tra corredo e libri

Fino a 1.300 euro a studente tra libri di testo e corredo scolastico: è la spesa che le famiglie italiane potrebbero trovarsi ad affrontare in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, secondo i calcoli del Codacons.
Ritorno a scuola, prezzi in aumento
In base alle prime stime, zaini, diari e astucci, così come il materiale da cartoleria (penne, quaderni, pennarelli, matite e altro materiale di cancelleria), registrano quest’anno incrementi medi di prezzo compresi tra il +2% e il +4% rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda i libri di testo si stima invece un rincaro medio del +1,8%.
I prezzi per zaini, astucci e diari
I listini al dettaglio rappresentano sempre più una giungla dove le famiglie fanno fatica a orientarsi – evidenzia il Codacons – e, rispetto al passato, si registrano differenze importanti in termini di prezzo, tra i prodotti di base e gli articoli firmati o di tendenza. Per uno zaino la spesa può superare i 200 euro, mentre per un astuccio attrezzato (con penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli) si arriva a spendere 60 euro e un diario può sfiorare i 40 euro. Il mercato propone inoltre prodotti sempre più hi-tech e costosi, come zaini dotati di luci a led, speaker wireless e power bank integrati per ricaricare smartphone e altri dispositivi.