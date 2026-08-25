Caro scuola, stangata per i genitori: fino a 1.300 euro a studente tra corredo e libri

I listini al dettaglio rappresentano sempre più una giungla dove le famiglie fanno fatica a orientarsi – evidenzia il Codacons – e, rispetto al passato, si registrano differenze importanti in termini di prezzo, tra i prodotti di base e gli articoli firmati o di tendenza. Per uno zaino la spesa può superare i 200 euro, mentre per un astuccio attrezzato (con penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli) si arriva a spendere 60 euro e un diario può sfiorare i 40 euro. Il mercato propone inoltre prodotti sempre più hi-tech e costosi, come zaini dotati di luci a led, speaker wireless e power bank integrati per ricaricare smartphone e altri dispositivi.