Marano, Izzo risponde alla nostra provocazione sull’opposizione disastro: “All’opposizione ho avuto il sostegno solo di alcuni colleghi, ma io ho una mia etica e vado avanti. Gli altri fanno quel che ritengono più opportuno”

La politica ha una propria etica un proprio ego che al di là delle proprie posizioni si evidenzia con i voti espressi agli atti preposti in seno al Consiglio Comunale, ognuno di noi politicanti prestati alla politica esprime il proprio essere con la votazione sugli atti.

Io umilmente ho il dovere di rispettare e rispettare i migliaia di cittadini che espressero il proprio voto sul mio nome, voglio ricordare che la Marano dabbene che voleva cambiare scelse; che cambiare si poteva, e se non fosse stato per inciuci politici e del gran carrozzone messo in campo saremo stati noi a governare.

Sicuramente i problemi erano e sono tanti e gravosi ma i metodi di approcciarci ad essi sarebbero stati diversi e senza, scevri da ogni condizionamenti etico-politici.

In questi mesi di opposizione ho avuto come solo sostegno alcuni colleghi, che ringrazio dal profondo del cuore, e la stampa cittadina libera.

Il mio ringraziamento va a ogni singolo cittadino che crebbe e crede ancora al nostro progetto politico, per una Marano che ridiventi di nuovo la ridente cittadina ai piedi della collina dei Camaldoli, ai quali devo rispondere del mio operato politico di opposizione altro per me è fuffa.

Questo è il mio modo di fare opposizione e non devo mettermi all’ opposizione dell’ opposizione, lasciando ad altri nella piena legittimità il metodo e il modo di fare opposizione.

Michele Izzo consigliere comunale di opposizione