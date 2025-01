Cade dallo scooter, Emanuele muore a 23 anni

357 Visite

Avrebbe perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando urtando così con violenza sull’asfalto e procurandosi lesioni gravi che gli sono costate la vita. È accaduto la scorsa notte a Striano: vittima un ragazzo di soli 23 anni, Emanuele Barone, residente nel comune del Napoletano. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata, che per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona dove si è verificato il tragico impatto, non distante dal locale stadio comunale.

L’incidente sarebbe stato talmente rumoroso che, pur essendo avvenuto attorno alle 2 di notte, ha svegliato i residenti di via Monte, arteria adiacente l’impianto sportivo. Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito con violenza sul selciato, scivolando per diversi metri prima che la sua corsa si arrestasse.

Nonostante il giovane indossasse regolarmente il casco protettivo, l’impatto è stato violento, causando ferite risultate talmente gravi che, nonostante l’immediata corsa in ospedale, i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. La salma del 23enne è stata sequestrata in attesa della decisione del magistrato sulla esecuzione dell’autopsia.

Gli inquirenti, che comunque mantengono il più stretto riserbo sull’accaduto, non escludono alcuna ipotesi, anche se al momento la più accreditata è quella di una perdita di controllo dello scooter da parte del conducente.













