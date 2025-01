Marano, emozione per l’esibizione a Rai 3 del tenore Michele Cerullo

382 Visite

Grande emozione ieri sera su Rai 3 durante l’ evento di musica lirica ” Viva Puccini” con l’ esibizione del nostro concittadino Michele Cerullo, tenore.

L’evento di musica lirica “Viva Puccini” ha dello storico per la nostra cittadina, in quanto essa da anni sale agli altari della cronaca solo per fatti di camorra, invece ieri sera si era tutti intenti a gustare la lirica del nostro bravissimo concittadino Michele Cerullo, tenore di spessore.

Che Michele è un vero talento della musica lirica lo dimostra la partecipazione a una kermesse che valica i confini nazionali e la sua esibizione è stata magistrale.

Questa è la dimostrazione che i sacrifici e la serietà professionale portano sempre al raggiungimento di obiettivi eccellenti.

Michele Izzo













