Bimba di 3 anni trova pistola e parte un colpo, è grave

Una bambina di tre anni è rimasta gravemente ferita da un colpo partito da una pistola. È accaduto in un’abitazione a Gardone Val Trompia in provincia di Brescia e sul posto sono intervenuti i carabinieri. La pistola e le munizioni, a quanto si apprende, erano legalmente detenute dal padre. Da una primissima ricostruzione il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre la bambina maneggiava l’arma trovata in casa. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.













