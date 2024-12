Santo Romano, a Villaricca una giornata dedicata al ricordo e alla riflessione

238 Visite

Grande partecipazione al Palazzetto dello Sport di Villaricca: una mattinata dedicata al ricordo e alla riflessione.

Villaricca, 18 dicembre 2024 – Si è svolta questa mattina presso il Palazzetto dello Sport di Villaricca un’emozionante iniziativa che ha visto la partecipazione di numerose scuole del territorio, unite per ricordare Santo Romano, giovane promessa del calcio tragicamente scomparso.

L’evento ha avuto momenti di profonda commozione, come la testimonianza toccante della mamma e della fidanzata di Santo Romano, che hanno condiviso con i presenti i ricordi e i valori che Santo ha lasciato in eredità.

Un momento particolarmente significativo è stata la consegna di una targa alla mamma di Santo da parte del Presidente dell’Associazione Idee e Concretezza Salvatore Mautone, insieme al suo staff. Il gesto ha rappresentato un segno tangibile della vicinanza e dell’affetto dell’intera comunità verso la famiglia di Santo.

A rendere ancora più simbolico l’incontro, il giornalista Diego Marino, insieme a un giovane allievo della scuola calcio Villaricca Street, ha consegnato alla mamma di Santo una maglia da portiere, il ruolo che il giovane amava e interpretava con passione.

Nel corso della mattinata, il sindaco di Villaricca ha annunciato un gesto significativo in memoria di Santo: il prossimo 22 dicembre, per qualche minuto, le luci dell’albero di Natale in piazza si spegneranno, un momento simbolico per riflettere sull’importanza del ricordo e della vicinanza della comunità.

L’iniziativa si è conclusa con un messaggio rivolto ai giovani: coltivare i propri sogni e valori, senza mai dimenticare il rispetto e l’importanza della solidarietà. Un ringraziamento speciale va al Comandante dei Carabinieri Pietro Amati della stazione di Villaricca, alle scuole, alle istituzioni, all’Associazione Idee e Concretezza e a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, segno tangibile della forza e dell’unione della comunità di Villaricca.













