Sarkozy condannato a 3 anni, un anno con braccialetto elettronico

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Nicolas Sarkozy nel caso delle intercettazioni, rendendo definitiva la sua condanna a un anno di carcere con il braccialetto elettronico per corruzione e traffico d’influenza, una sanzione senza precedenti per un ex capo di Stato.

Gli avvocati di Sarkozy hanno lasciato intendere che faranno ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, ma ciò non sospende l’esecuzione della sentenza.













