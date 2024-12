339 Visite

E’ stato ritrovato Stefano Seguino, l’84enne scomparso ieri da Marano a bordo di un’autovettura. L’uomo è stato ritrovato in zona Capodimonte, a Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, Seguino era uscito per andare a cercare funghi, ma si è poi sentito male. E’ attualmente ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.













