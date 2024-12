Parco Mascagna: riapertura il 25 gennaio 2025

103 Visite

Al termine di una riunione alla quale hanno preso parte l’impresa incaricata dei lavori di Riqualificazione del Parco Mascagna ed il team tecnico del Servizio Progettazione e Gestione dei Grandi Parchi urbani del Comune di Napoli, l’Assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada ha annunciato che la nuova data per la riapertura del parco è sabato 25 gennaio 2025.

Il nuovo cronoprogramma tiene conto sia delle giornate da recuperare a causa delle allerte meteo registrate nelle scorse settimane, sia dei 30 giorni aggiuntivi previsti per la realizzazione delle lavorazioni incluse nel Progetto di Variante finalizzato a migliorare ed ottimizzare gli interventi, con particolare attenzione al risanamento del patrimonio arboreo.

In merito alle alberature, sono state eseguite dapprima, nel mese di maggio 2024, 26 valutazioni strumentali di stabilità da agronomi forestali incaricati. Successivamente, a distanza di sei mesi, in ottemperanza alle prescrizioni emerse da tali analisi preliminari, sono stati condotti ulteriori approfondimenti, consistenti in analisi strumentali di stabilità su 7 esemplari ed un’indagine aggiuntiva con prova di trazione su un Pino, i cui risultati sono stati depositati a inizio dicembre 2024.

Queste valutazioni sono state realizzate per garantire, in vista della riapertura del parco, sia la sicurezza sia il risanamento del patrimonio arboreo.

Le analisi condotte hanno evidenziato la necessità di sostituire tre alberi — un Leccio, una Mimosa e un Pino — classificati in classe D (pericolosità estrema) , con l’indicazione che ” ogni intervento volto a ridurre il rischio si sarebbe rivelato insufficiente.”

In particolare, per il Pino, l’indagine effettuata con il pulling test ha evidenziato che ad una velocità del vento di 97 km/h l’indice per il ribaltamento è tra 0,86 e 0,93, laddove l’indice di sicurezza è >= 1,5; pertanto tali criticità possono generare un cedimento improvviso per sradicamento.

“Parallelamente ai lavori di riqualificazione del parco – spiega l”Assessore Santagada – sono in fase di completamento gli interventi di recupero della fontana situata all’ingresso, a cura di ABC, ed il restauro dei locali di servizio. Purtroppo i lavori sono stati spesso ostacolati da numerosi atti vandalici che hanno danneggiato opere già riqualificate, tra cui le sedute, la pavimentazione del campo da basket e i rivestimenti dei locali di servizio. Tuttavia l’Amministrazione rimane fiduciosa che i lavori possano concludersi nei tempi previsti, restituendo presto alla cittadinanza un Parco Mascagna rinnovato, sicuro e accogliente, con l’auspicio che non vi siano ulteriori interruzioni legate a condizioni meteorologiche avverse e, soprattutto, a nuovi scellerati atti vandalici”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews