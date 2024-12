Pino Daniele, il 18 settembre 2025 il concerto-tributo in Piazza del Plebiscito

226 Visite

Un concerto-tributo per Pino Daniele: il maxi evento si terrà il 18 settembre 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli, dal nome di “Pino è – Il Viaggio del Musicante”. Uno show evento che vedrà sul palco grandi nomi della musica e dell’entertainment per ricordare il cantautore napoletano a 70 anni dalla nascita (che si celebreranno il 19 marzo prossimo) e a 10 dalla scomparsa (che cadrà il 4 gennaio dell’anno venturo).

I biglietti per l’evento saranno in prevendita domani, giovedì 19 dicembre, dalle 11 su Ticketone e nelle prevendite abituali. Il ricavato dell’evento verrà devoluto a sostegno della ricerca oncologica pediatrica e della formazione artistico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews