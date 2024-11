Marano, violenza sulle donne: anche alla D’Azeglio una iniziativa per sensibilizzare i cittadini

189 Visite

Nell’ambito delle iniziative della giornata contro la violenza delle donne del 25 novembre, anche il Plesso D’Azeglio in via Piave a Marano, facente parte da quest’anno dell’IC San Rocco – D’Azeglio, ha organizzato, come sempre, attività e azioni di sensibilizzazione sul tema, svolte dalle alunne e dagli alunni della classi seconde e terze in collaborazione con i docenti.

L’iniziativa di quest’anno aveva il titolo di “ NON UNA IN PIU’ ” e si è svolta coinvolgendo circa cento alunne ed ha visto la partecipazione di don Luigi Merola che nel suo intervento ha esortato le ragazze e i ragazzi alla responsabilità e alla determinazione di denunciare qualsiasi sopruso verbale e fisico. Dopo il saluto della D.S. dott.ssa Rosa Sorvillo, la folta partecipazione dei genitori ha ascoltato la lettura di brani letterari, poesie e brani musicali ed ha condiviso anche il flash-mob “Break the chains” con le alunne ballando insieme a loro. La manifestazione si è conclusa con la performance artistica “Break the wall” che ha visto la distruzione del muro con scritte offensive e sessiste che generalmente vengono usate contro le donne. Il plesso D’Azeglio ha in programma di continuare le iniziative di sensibilizzazione e divulgazione verso alunni e genitori, in collaborazione con l’associazione “Le porte di Frida” – sportello antiviolenza per donne vittime di abusi e maltrattamenti.













