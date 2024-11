81 Visite

3 brand beauty fra tradizione, innovazione e sostenibilità

Il mondo del beauty è sempre più vasto e tantissimi brand nascono, ogni giorno, per proporre prodotti e formule diverse.

Ma ci sono alcuni brand che hanno radici antiche e che riescono a rinnovarsi col tempo, proponendo prodotti e trattamenti e avvalendosi delle ultime tecnologie.

Vediamo allora quali sono i brand che riescono a coniugare alla perfezione tradizione, innovazione e sostenibilità.

3 brand beauty che coniugano presente e futuro

Il mondo della cura e del benessere della pelle è in continua evoluzione, ma ci sono alcune pietre miliari che riescono a rinnovarsi ogni giorno, con la creazione di prodotti e trattamenti all’avanguardia, basati sugli ultimi studi scientifici.

Ecco quali sono.

Lancôme

Tra i brand più storici di sempre, c’è sicuramente Lancôme, azienda cosmetica francese nata nel 1935, dall’idea di Armand Petitjean, un profumiere parigino.

Fu proprio nel 1935 che la casa francese del beauty presentò cinque nuove fragranze all’Esposizione Universale di Bruxelles.

Col trascorrere degli anni, Lancôme ha reinventato il concetto di bellezza, con la creazione di nuovi prodotti innovativi per l’epoca, come i sieri viso a base di vitamine e principi attivi. Oppure con la creazione di un nuovo rossetto, che manteneva le labbra morbide.

In pochi anni, questo brand conquistò tutto il mondo, diventando sempre più celebre per i prodotti innovativi e al passo coi tempi.

Ancora oggi, Lancôme è tra i brand beauty più amati e continua ad essere all’avanguardia con le ultime tendenze e le ultime tecnologie, tutte disponibili sul sito Lancome.it.

Un esempio è Advanced Génifique Yeux Light-Pearl, il siero per contorno occhi e ciglia, ispirato alla scienza del Microbioma. Questo prodotto è stato pensato per dare giovinezza e luminosità alla zona del contorno occhi, sottoposta quotidianamente a vari stress.

Con l’utilizzo di questo siero, andremo a ridurre l’aspetto delle occhiaie e dei segni della stanchezza, otterremo uno sguardo più luminoso e delle ciglia più forti.

Kiehl’s

Un altro brand che riesce a coniugare la tradizione e l’innovazione è sicuramente Kiehl’s.

Questo marchio nasce nel 1851 come farmacia e inizia a commercializzare prodotti skincare agli inizi del Novecento.

Inizialmente, infatti, era una piccola farmacia di quartiere, ma l’elemento che ha sempre contraddistinto il brand è la profonda conoscenza degli ingredienti e dei prodotti, da consigliare a seconda delle esigenze individuali.

Quello che contraddistingue Kiehl’s è anche l’utilizzo di formule ricche di ingredienti naturali e innovativi, per poter nutrire e idratare la pelle in modo genuino.

Con gli anni, Kiehl’s è riuscito a rinnovarsi continuamente, rispondendo alle esigenze di tutte le fasce di età, anche di quelle più giovani.

Un esempio è l’impegno etico di Kiehl’s è quello di ridurre gli sprechi.

Tra i prodotti più innovativi del brand, c’è Clearly Corrective Dark Spot Solution, il siero viso illuminante, che minimizza l’aspetto delle discromie cutanee.

Grazie alla sua formula innovativa, nella quale troviamo Vitamina C Attiva, Estratto di Betulla Bianca ed Estratto di Peonia, il siero riesce ad agire sui grappoli di melanina, andandoli a ridurre e rendendo la pelle più uniforme e compatta.

Shiseido

Un altro brand che guarda al futuro è Shiseido, fondato nel lontano 1872. Questo brand beauty nasce inizialmente come farmacia, più in particolare come prima farmacia in stile occidentale in Giappone.

L’idea alla base del marchio è quella di coniugare la filosofia orientale con la scienza occidentale, in modo da creare prodotti e trattamenti innovativi.

Shiseido, oltre a coniugare Oriente e Occidente, si contraddistingue per l’utilizzo di ingredienti naturali (soprattutto di origine giapponese) e per l’efficacia dei suoi prodotti.

Il brand si avvale di uno dei centri di ricerca più avanzati, nell’ambito del beauty e continua a proporre nuovi trattamenti, basandosi sugli ultimi studi in ambito di ricerca e sviluppo.

Un esempio è Legendary Enmei Ultimate Radiance Eye Cream, la crema contorno occhi che contrasta i principali segni che rendono il contorno occhi spento: incarnato, occhiaie, rughe e rilassamento cutaneo.

Il prodotto si avvale del Legendary Enemi Complex TX per rigenerare la pelle e rendere la zona del contorno occhi più luminosa, levigata, compatta ed elastica.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews