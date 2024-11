Grillo, il piano per riprendersi il M5S e impedire a Conte di trasformarlo nella stampella del Pd

266 Visite

Parte l’operazione «riconteggio». I brogli, denunciati dal quotidiano “Il Tempo”, fanno deflagrare il nuovo Movimento. A chiedere formalmente la ripetizione del voto degli iscritti, come gli consente il ruolo di garante, è lo stesso Grillo. Il siparietto tra Crimi e Fico, secondo quanto riferiscono i fedeli dell’Elevato, sarebbe stato “l’elemento” o meglio la “prova” che avrebbe indotto il fondatore ad avviare la controffensiva verso quel Conte, che lo ha messo alla porta e poi cancellato. Gli strani sorrisi dei big nei corridoi di Palazzo dei Congressi, prima che il notaio pronunciasse il verdetto della consultazione online e soprattutto l’estemporanea battuta tra l’ex capo politico e il suo amico ex presidente di Montecitorio, confermerebbero quanto denunciato dai figlio meglio i “ribelli” delle stelle, come li ha definiti qualche onorevole di nuovo corso. Questi, dopo essere stati bloccati dalla sicurezza, avevano parlato di «imbrogli» e «kermesse truccata».

Ecco perché il genovese, adesso, non può starsene più con le braccia conserte e mediante il suo fido Toninelli, invita i «delusi da questo scempio a non disiscriversi dal M5S». Quando verrà rifatta la votazione, il loro ruolo, per l’ex ministrò, sarà «fondamentale». Il fondatore, dunque, ha intenzione di giocarsi tutte le carte a disposizione, comprese quelle bollate. A confermarlo Beppe Enrico Maria Nadasi, cofondatore dell’associazione «Movimento 5 Stelle 2013», proprietaria del conteso simbolo. «È opportuno – commenta – che Conte adesso se ne faccia uno suo. Quello attuale appartiene a Grillo, che lo rivuole indietro». Altrimenti per il ligure può finire tranquillamente in un museo.













