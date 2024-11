Castelvolturno. Siglato protocollo d’intesa tra l’Associazione Elsa e il Sindacato Italiano Balneari

163 Visite

E’ stato siglato il protocollo d’intesa tra l’associazione culturale ELSA (Empowering Local Solutions for All ecosystems), che persegue finalità civiche, ambientaliste, ecoturistiche e di utilità sociale, e il SIB – Sindacato Italiano Balneari, attivo nella valorizzazione della risorsa “mare“ per uno sviluppo dell’economia balneare sulle coste, con inevitabili e positive ripercussioni nell’entroterra.

L’accordo prevede la definizione di un programma condiviso, che si attuerà attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione, di monitoraggio e sorveglianza territoriale.

Previste attività didattiche, di formazione professionale, ricerca scientifica e volontariato.

L’attenzione sarà focalizzata anche sulla fruizione delle risorse naturalistiche, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività turistico balneari.

“Oggi, 20 Novembre, si è tenuto il primo appuntamento con il Vicepresidente del Sib, Salvatore Trinchillo, per pianificare il progetto Erasmus. Già sono state programmate una serie di iniziative che vedranno il coinvolgimento del Sindacato Italiano Balneari.” Questo quanto reso noto dalla Presidente dell’Associazione Elsa, Leda Tonziello, che ha aggiunto: “Ci stiamo preparando anche per la seconda edizione di ‘Donne e tartarughe’, con la partecipazione di tantissime esperte che giungeranno a Castel Volturno da tutta Italia.”













