Scuole, la classifica Eudoscopio: ecco le migliori scuole di Napoli e provincia

Da oggi è online la piattaforma digitale gratuita Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it), con dati che serviranno a capire quale scuola prepara meglio agli studi universitari, e quale al lavoro dopo il diploma. A Napoli, continua a primeggiare il Convitto Vittorio Emanuele I, non solo dal 2023 miglior liceo classico, ma da quest’anno anche miglior liceo scientifico. Ottime le performance di occupazione dei diplomati degli istituti tecnici e professionali napoletani, con il Marie Curie di Ponticelli primo tra i tecnici tecnologici con il 45% (+10% rispetto allo scorso anno), seguito dal Fermi Gadda (40%) di Poggioreale e Ferraris (39%) di Scampia. Ma per queste scuole, molto meglio gli istituti della provincia che hanno tassi di occupazioni nettamente superiori, dal 10 al 25% in più rispetto a quelli di Napoli. Quest’anno, inoltre, per la prima volta, vengono analizzati separatamente dagli altri indirizzi, gli esiti universitari dei diplomati dell’indirizzo scientifico-sportivo. Primo tra i licei classici di Napoli, che conferma una qualità elevata di preparazione e risultati eccellenti all’Università, è il Convitto Vittorio Emanuele I, seguito da Sannazaro e Umberto I. Gli immatricolati del liceo di piazza Dante hanno ottenuto un voto medio di maturità di 89,4, mentre coloro che superano il I anno di università sono stati l’83%. Le scelte principali sono per l’indirizzo Giuridico-politico (29,2%), area Tecnica (20,8%), Umanistica (14,2). Qualche sorpresa arriva anche dai posti immediatamente successivi al terzo, con la brillante ascesa del Calamadrei di Ponticelli dal settimo al quarto posto, il Vittorio Emanuele II-Garibaldi meno un posto, stabile il liceo Vico, e scende dal quinto al settimo il Pansini. Stabili Genovesi e Sbordone, mentre fa il suo ingresso il Gentileschi di Agnano che supera il Pontano, ora fuori top ten.

Stabile il Tito Lucrezio Caro, ed entra in top ten all’ottavo posto il Morante di Scampia, segue il Fonseca che perde tre posti e decimo l’Alberto che crolla di cinque posizioni. Anche quest’anno il Fonseca è il miglior liceo linguistico, seguito dal Calamandrei (era sesto l’anno scorso) e dal Pagano-Bernini che sale di un posto. Quarto è il Gentileschi che sale di quattro posizioni, poi Vico che perde due posti e Galilei che sale di un posto; new entry per Villari (7), Margherita di Savoia (8) e Comenio (10), mentre Suor Orsola scende dal secondo al nono posto. Fuori top ten Vittorini, Don Milani e Morante.

Dalla provincia arrivano molte sorprese. Tra i classici è sempre primo il Convitto, ma secondo è il Pitagora di Pozzuoli, al sesto troviamo il Publio Virgilio Marone di Meta, all’ottavo il Munthe di Capri e nono Pitagora-Croce di Torre Annunziata; tra gli scientifici i primi due posti sono confermati ma terzo è il Nobel di Torre del Greco, sesto Severi di Castellammare di Stabia, poi Striano di Ottaviano, Imbriani di Pomigliano d’Arco, Torricelli di Somma Vesuviana e Caracciolo di Procida. Tra i linguistici, troviamo appena due licei di Napoli: primo è il Caracciolo di Procida (la migliore performance essendo fuori top ten lo scorso anno), secondo Nobel di Torre, terzo Publio Virgilio Marone di Meta, poi Pascal di Pompei, Urbani di San Giorgio a Cremano, Fonseca e Calamandrei, e ancora Severi di Castellammare, Flacco di Portici e Salvemini di Sorrento. Il Serao di Pomigliano diventa primo tra i licei di Scienze Umane, seguito dal Don Milani di Napoli, e Braucci di Caivano.