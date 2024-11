MARANO, FURTI A RAFFICA NELLE ABITAZIONI: IERI BEN QUATTRO COLPI NELLA ZONA DI SAN ROCCO E DINTORNI

1.480 Visite

Furti a raffica nelle abitazioni di San Rocco. Nella serata di ieri, da quanto si apprende, sarebbero stati consumati quattro furti nella zona di via Galeota. Due in un palazzo e due in un viale adiacente. L’entità dei bottini non è ancora nota, la notizia è confermata anche da alcune persone vicine a noti politici del territorio, evidentemente molto ben informati e addentri a ciò che accade nella zona del Galeota.













