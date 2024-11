Sinner vince le Atp Finals. Un 2024 da incorniciare

152 Visite

Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto le ATP Finals. Nel 2024 ha perso solamente 5 delle 73 partite che ha giocato, 6 se si considera il ritiro dal torneo di Madrid prima di affrontare Félix Auger-Aliassime lo scorso maggio, un match nemmeno iniziato ma compreso nelle statistiche: ha vinto quindi circa il 93 per cento delle partite, una percentuale abbastanza straordinaria e con pochi precedenti nella storia del tennis. In questa stagione ha migliorato praticamente ogni aspetto del suo gioco e affinato una capacità quasi unica di alzare il livello nei momenti decisivi delle partite, affermandosi come il tennista più costante e forte del mondo.

All’inizio dell’anno era il numero 4 del mondo e non aveva ancora vinto nessuno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti e prestigiosi nel tennis; dieci mesi dopo ha vinto 2 titoli del Grande Slam, gli Australian Open e gli US Open, ed è il numero 1 del ranking mondiale, con un vantaggio di circa 4mila punti sul secondo, Alexander Zverev. Se anche dovesse uscire al primo turno nel prossimo Slam e Zverev dovesse vincerlo, Sinner rimarrebbe comunque al primo posto del ranking.

Oltre ai 2 Slam, Sinner ha vinto anche altri 6 titoli: 3 tornei Masters 1000 (a Miami, Cincinnati e Shanghai), 2 ATP 500 e le ATP Finals, la sua prima vittoria in un torneo giocato in Italia. Ha giocato 9 finali e ne ha persa solamente una, quella dell’ATP 500 di Pechino contro Alcaraz. Questi risultati gli hanno consentito di guadagnare circa 16 milioni di euro di prize money, cioè di soldi incassati solo attraverso i montepremi dei tornei, ai quali si aggiungono i 6 milioni di euro che ha ricevuto vincendo il Six Kings Slam, il torneo di esibizione giocato il mese scorso in Arabia Saudita, non conteggiato dalle statistiche ufficiali ATP.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews