Marano, Patto educativo per la città: la soddisfazione di Per le persone e la comunità

Alla luce degli sforzi che vedono protagonisti il Prefetto di Napoli insieme all’Arcivescovo in materia di “Patto educativo”, il circolo di Marano di PER le persone e la comunità ha chiesto un incontro con l’amministrazione comunale per conoscere lo stato dell’arte nel nostro territorio. La nostra richiesta è stata prontamente accolta e giovedì pomeriggio una delegazione ha incontrato Le assessore alle Politiche Sociali e alle Attività Produttive del Comune di Marano. L’incontro è stato molto cordiale e proficuo. Le assessore hanno riferito che l’Amministrazione Comunale, dallo scorso settembre, si è mobilitata nel far partire il patto educativo nella nostra città: già sono stati incontrati i sacerdoti e i dirigenti scolastici del territorio, ora l’impegno della giunta è nella finalizzazione dei primi atti ufficiali per mettere in moto la macchina. La nostra delegazione ha accolto con molto soddisfacimento questo aggiornamento sui lavori in corso e ha manifestato la volontà a impegnarsi prontamente e strenuamente al fianco dell’amministrazione nel patto educativo. L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a restare sinergicamente connessi sui passi da compiere per la realizzazione del patto educativo nella nostra città, occasione preziosa per riaccendere e organizzare la speranza per le persone e la comunità di Marano