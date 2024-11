90 Visite

Gentile direttore, in via Padreterno, al civico 25A, siamo da ieri sera (e per l’ennesima volta) senza un goccio di acqua. Il problema è atavico, nessuno riesce a risolverlo. Il Comune se ne strafrega di noi.

Residenti del luogo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews